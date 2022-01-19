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Блинкен приоткрыл завесу над назначением нового посла США в Украине

Блинкен приоткрыл завесу над назначением нового посла США в Украине

Киев • УНН

 • 35011 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен хорошо знаком с будущим послом США в Украине. Об этом он рассказал на брифинге в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я могу сказать вам, что когда будет назначен посол, этот человек будет пользоваться полным доверием президента Соединенных Штатов, этим человеком будет кто-то, кого я хорошо знаю и с кем у меня близкие отношения, и этот человек будет иметь очень весомый опыт и знания в этом регионе, и я ожидаю, что назначение появится очень скоро”, — сказал Блинкен.

Добавим

Должность главы диппредставительства США в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущего посла Мария Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украине в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

На встрече с участием председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в прошлом году в мае было озвучено обращение с просьбой назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин послом на постоянной основе, что вызвало неоднозначную реакцию.

В сентябре в украинском МИД заявляли, что “не имеют новостей” о назначении посла США в Украине.

В то же время в декабре в СМИ появилась информация о том, что Байден может избрать кандидатом на должность посла в Украине опытного дипломата Бриджит Бринк.

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