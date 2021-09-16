У МЗС "не мають новин" щодо призначення посла США в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Щодо призначення нового посла Сполучених Штатів в Україні “немає новин”. Про це на брифінгу у четвер сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання журналіста УНН.
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“Щодо призначення нового посла Сполучених Штатів в Україні поки що новин немає”, — сказав міністр.
Додамо
Посада глави диппредставництва США в українській столиці залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україні в 2016 році ще за президента-демократа Барака Обами, а в травні 2019 року покинула свою посаду на особисту вимогу Трампа, який звинуватив її в нелояльності.
На зустрічі за участю голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном у травні було озвучено звернення з проханням призначити спецпредставника по Україні — Крістіну Квін послом на постійній основі, що викликало неоднозначну реакцію.
У червні Байден оголосив імена 9 послів, які будуть представляти Сполучені Штати, однак Україна у списку не пролунала.