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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129304 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121007 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118517 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В МИД "нету новостей" о назначении посла США в Украине

В МИД "нету новостей" о назначении посла США в Украине

Киев  •  УНН

 • 13770 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. О назначении нового посла Соединенных Штатов в Украине “нету новостей”. Об этом на брифинге в четверг сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста УНН.

Цитата

“О назначении нового посла США в Украине на данный момент новостей нету”, — сказал министр.

Добавим

Должность главы диппредставительства США в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украине в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, который обвинил ее в нелояльности.

На встрече с участием председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамия с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае было озвучено обращение с просьбой назначить спецпредставителя по Украине — Кристину Квин послом на постоянной основе, что вызвало неоднозначную реакцию.

В июне Байден объявил имена 9 послов, которые будут представлять Соединенные Штаты, однако Украина в списке не прозвучала.

Украинские Национальные Новости

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