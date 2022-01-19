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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Блінкен привідкрив завісу над призначенням нового посла США в Україні

Блінкен привідкрив завісу над призначенням нового посла США в Україні

Київ • УНН

 • 35014 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен добре знайомий з майбутнім послом США в Україні. Про це він розповів на брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я можу сказати вам, що коли буде призначений посол, ця людина буде користуватися повною довірою президента Сполучених Штатів, цією людиною буде хтось, кого я добре знаю і з ким у мене близькі стосунки, і ця людина буде мати дуже вагомий досвід і знання в цьому регіоні, і я очікую, що призначення з'явиться дуже скоро", — сказав Блінкен.

Додамо

Посада глави диппредставництва США в українській столиці залишається вакантною з травня 2019 року, коли попереднього посла Марі Йованович було відкликано до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україні в 2016 році ще за президента-демократа Барака Обамі, а в травні 2019 року покинула свій пост на особисту вимогу Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

На зустрічі за участю голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном минулого року в травні було озвучено звернення з проханням призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін послом на постійній основі, що викликало неоднозначну реакцію.

У вересні в українському МЗС заявляли, що "не мають новин" про призначення посла США в Україні.

Водночас у грудні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Байден може обрати кандидатом на посаду посла в Україні досвідченого дипломата Бріджит Брінк.

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