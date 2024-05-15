Блинкен спел в киевском баре

Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в одном из баров столицы. Он сыграл на гитаре и спел песню Нила Янга. Соответствующее видео появилось в соцсетях, передает УНН.

Детали

Блинкен поднялся на сцену и сказал, что знает о том, что сейчас очень тяжелое время для Украины. После этого он спел песню Нила Янга Rockin' in the Free World.

"Ваши солдаты, ваши граждане - особенно на северо-востоке, в Харькове - очень страдают. Но они должны знать, вы должны знать, что Соединенные Штаты с вами, большая часть мира с вами, и они борются не только за свободную Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами", - сказал Блинкен.

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