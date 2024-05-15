Блінкен заспівав у київському барі
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен заспівав пісню Ніла Янга "Rockin' in the Free World" в одному з київських барів під час свого візиту на знак підтримки боротьби України за свободу.
Під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен виступив в одному з барів столиці. Він зіграв на гітарі заспівав пісню Ніла Янга. Відповідне відео з’явилося у соцмережах, передає УНН.
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Блінкен піднявся на сцену та сказав, що знає про те, що зараз дуже важкий час для України. Після цього він заспівав пісню Ніла Янга Rockin' in the Free World.
"Ваші солдати, ваші громадяни - особливо на північному сході, в Харкові - дуже страждають. Але вони повинні знати, ви повинні знати, що Сполучені Штати з вами, велика частина світу з вами, і вони борються не лише за вільну Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами", - сказав Блінкен.
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