Государственный секретарь США Энтони Блинкин провел беседу с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юлем. Стороны обсудили углубление военного сотрудничества между КНДР и россией. Блинкен поблагодарил главу МИД Южной Кореи за постоянную поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США, передает УНН.

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"Государственный секретарь Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тэ Юлем. Госсекретарь осудил углубление военного сотрудничества между КНДР и россией, включая продолжающиеся поставки оружия, которые нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, и подтвердил жизненно важное значение железного альянса США и Южной Кореи для продвижения мира, безопасности и процветания во всем мире. Госсекретарь Блинкен поблагодарил министра иностранных дел Чо за постоянную поддержку Украины со стороны Республики Корея", - говорится в сообщении.

Стороны согласились продолжать совместную работу для решения сложных вызовов в области безопасности, которые создает КНДР, а также поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море.

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