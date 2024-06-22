Блінкен подякував Південній Кореї за підтримку України

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61692 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 150103 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144944 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121736 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132440 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84800 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93017 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98700 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89660 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220745 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 20178 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19940 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43096 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16410 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22080 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144948 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220747 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370815 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306646 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414953 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 338 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10749 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30874 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27765 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121740 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Блінкен подякував Південній Кореї за підтримку України

Київ • УНН

 • 59412 перегляди

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем поглиблення військового співробітництва між Північною Кореєю і росією, включаючи постачання зброї в порушення резолюцій ООН, і подякував Південній Кореї за незмінну підтримку України.

Блінкен подякував Південній Кореї за підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Півленної Кореї Чо Те Юлом. Сторони обговорили поглиблення військового співробітництва між КНДР і росією. Блінкен подякував голові МЗС Південної Кореї за постійну підтримку України. Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США, передає УНН.

Деталі

"Державний секретар Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлом. Держсекретар засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР і росією, включаючи триваючі поставки зброї, які порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН, і підтвердив життєво важливе значення залізного альянсу США і Південної Кореї для просування миру, безпеки та процвітання в усьому світі. Держсекретар Блінкен подякував міністру закордонних справ Чо за постійну підтримку України з боку Республіки Корея", - ідеться в повідомленні.

Сторони погодилися продовжувати спільну роботу для вирішення складних викликів безпеці, які створює КНДР, а також підтримувати мир і стабільність у Південно-Китайському морі. 

Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну 20.06.24, 13:40 • 18372 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44