Блінкен подякував Південній Кореї за підтримку України
Київ • УНН
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем поглиблення військового співробітництва між Північною Кореєю і росією, включаючи постачання зброї в порушення резолюцій ООН, і подякував Південній Кореї за незмінну підтримку України.
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Півленної Кореї Чо Те Юлом. Сторони обговорили поглиблення військового співробітництва між КНДР і росією. Блінкен подякував голові МЗС Південної Кореї за постійну підтримку України. Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США, передає УНН.
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"Державний секретар Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлом. Держсекретар засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР і росією, включаючи триваючі поставки зброї, які порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН, і підтвердив життєво важливе значення залізного альянсу США і Південної Кореї для просування миру, безпеки та процвітання в усьому світі. Держсекретар Блінкен подякував міністру закордонних справ Чо за постійну підтримку України з боку Республіки Корея", - ідеться в повідомленні.
Сторони погодилися продовжувати спільну роботу для вирішення складних викликів безпеці, які створює КНДР, а також підтримувати мир і стабільність у Південно-Китайському морі.
Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну 20.06.24, 13:40 • 18372 перегляди