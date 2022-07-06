Блинкен не намерен встречаться с Лавровым на саммите G20
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите глав МИД "Большой двадцатки", который пройдет на острове Бали в конце этой недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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Как заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, условия для таких переговоров еще не возникли, поскольку Россия продолжает агрессию против Украины.
Лавров и Блинкен примут участие во встрече министров иностранных дел G20, которая состоится 7-8 июля в Индонезии. Власти этой страны пригласили и представителя России, несмотря на попытки Вашингтона обеспечить международную изоляцию Москвы из-за войны, которую она ведет против Украины.
Помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи сообщил журналистам, что Блинкен намерен поднять вопрос о блокаде Украины во время саммита.
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"Страны G20 должны заявить об ответственности России и настоять, что она должна поддержать усилия ООН по открытию морских путей для доставки зерна, — сказал Толуи.
В последний раз Блинкен и Лавров встречались в январе в Женеве, при этом глава Госдепа предупредил, что Россию ожидают очень масштабные последствия в случае, если она решится на вторжение в Украину.
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