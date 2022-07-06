Блінкен не має наміру зустрічатися з Лавровим на саміті G20

Деталі

Як заявив офіційний представник Держдепу Нед Прайс, умови для таких переговорів ще не виникли, оскільки Росія продовжує агресію проти України.

Лавров та Блінкен братимуть участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, яка відбудеться 7-8 липня в Індонезії. Влада цієї країни запросила і представника Росії, попри спроби Вашингтона забезпечити міжнародну ізоляцію Москви через війну, яку вона веде проти України.

Помічник держсекретаря США у справах економіки та бізнесу Рамін Толуї повідомив журналістам, що Блінкен має намір порушити питання про блокаду України під час саміту.

Цитата

"Країни G20 повинні заявити про відповідальність Росії та наполягти, що вона повинна підтримати зусилля ООН з відкриття морських шляхів для доставки зерна, - сказав Толуї.

Востаннє Блінкен і Лавров зустрічалися в січні в Женеві, при цьому глава Держдепу попередив, що на Росію чекають дуже масштабні наслідки у разі, якщо вона зважиться на вторгнення в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай звинуватив США у спробі «захопити» підтримку в Азії.