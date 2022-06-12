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Китай звинуватив США у спробі «захопити» підтримку в Азії

Китай звинуватив США у спробі «захопити» підтримку в Азії

Київ • УНН

 • 160138 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. У неділю міністр оборони Китаю звинуватив Сполучені Штати у спробі «заволодіти» підтримкою країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, щоб настроїти їх проти Пекіна, заявивши, що Вашингтон прагне просувати свої власні інтереси «під виглядом багатосторонності». Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Міністр оборони Китаю, генерал Вей Фенхе обрушився з критикою на міністра оборони США Ллойда Остіна.

Остін наголошував на необхідності багатостороннього партнерства з країнами Індо-Тихоокеанського регіону, що, на думку Вей, було спробою загнати Китай у кут.

«Жодна країна не повинна нав'язувати свою волю іншим або залякувати інших під виглядом багатосторонності, - сказав він. - Ця стратегія є спробою створити ексклюзивну невелику групу в ім'я вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, щоб захопити країни нашого регіону та націлитись на одну конкретну країну — це стратегія створення конфлікту та конфронтації для стримування та оточення інших», - заявив міністр оборони Китаю.

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Доповнення

Китай швидко модернізує свої збройні сили і прагне розширити свій вплив і амбіції в регіоні, нещодавно підписавши угоду про безпеку з Соломоновими островами, яка може призвести до створення китайської військово-морської бази в Тихому океані, проект розширення військово-морського порту у Камбоджі, який може дати Пекіну плацдарм у Сіамській затоці.

Минулого року офіційні особи США звинуватили Китай у випробуванні гіперзвукової ракети, проти якої системам протиракетної оборони важче протистояти, але Китай наполягав, що це були «звичайні випробування космічного корабля».

Минулого місяця держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є «найсерйознішим довгостроковим викликом міжнародному порядку» для Сполучених Штатів з його претензіями на Тайвань і спробами домінувати у стратегічному Південно-Китайському морі.

Питання Тайваню

Тайвань і Китай розкололися під час громадянської війни в 1949 році, але Китай заявляє, що острів є його власною територією, і не відкидає застосування військової сили для його захоплення.

Вашингтон дотримується політики одного Китаю, але допускає неформальні відносини і зв'язки у сфері оборони з Тайбеєм. США постачають зброю Тайваню і водночас вони не підтримують незалежності Тайваню.

Остін у суботу звинуватив Китай у загрозі змінити статус-кво на Тайвані «невпинним посиленням провокаційної та дестабілізуючої військової активності» поблизу острова.

У неділю Вей відповів, що США не дотримуються своєї політики одного Китаю, заявивши, що вони продовжують розігрувати тайванську карту проти Китаю.

Він сказав, що найбільшим бажанням Китаю є мирне возз'єднання з Тайванем, але також ясно дав зрозуміти, що Пекін готовий зробити все можливе для досягнення своїх цілей.

"Китай обов'язково здійснить своє возз'єднання, - сказав він. - Поєднання Китаю — велика справа китайської нації, і це історична тенденція, яку ніхто і жодна сила не може зупинити".

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