Китай обвинил США в попытке «захватить» поддержку в Азии

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Министр обороны Китая, генерал Вэй Фэнхе обрушился с критикой на министра обороны США Ллойда Остина.

Остин отмечал необходимость многостороннего партнерства со странами Индо-Тихоокеанского региона, что, по мнению Вэй, было попыткой загнать Китай в угол.

«Никакая страна не должна навязывать свою волю другим или запугивать других под видом многосторонности, – сказал он. - Эта стратегия является попыткой создать эксклюзивную небольшую группу во имя свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, чтобы захватить страны нашего региона и нацелиться на одну конкретную страну», – заявил министр обороны Китая.

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Дополнение

Китай быстро модернизирует свои вооруженные силы и стремится расширить свое влияние и амбиции в регионе, недавно подписав соглашение о безопасности с Соломоновыми островами, которое может привести к созданию китайской военно-морской базы в Тихом океане, проект расширения военно-морского порта в Камбодже, который может дать Пекину плацдарм в Сиамском заливе.

В прошлом году официальные лица США обвинили Китай в испытании гиперзвуковой ракеты, против которой системам противоракетной обороны труднее противостоять, но Китай настаивал, что это были «обычные испытания космического корабля».

В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай является «самым серьезным долгосрочным вызовом международному порядку» для Соединенных Штатов с его претензиями на Тайвань и попытками доминировать в стратегическом Южно-Китайском море.

Вопрос Тайваня

Тайвань и Китай раскололись во время гражданской войны в 1949 году, но Китай заявляет, что остров является его собственной территорией, и не исключает применения военной силы для его захвата.

Вашингтон придерживается политики одного Китая, но допускает неформальные отношения и связи в сфере обороны с Тайбэем. США поставляют оружие Тайваню и в то же время не поддерживают независимость Тайваня.

Остин в субботу обвинил Китай в угрозе изменить статус-кво на Тайване «неустанным усилением провокационной и дестабилизирующей военной активности» вблизи острова.

В воскресенье Вэй ответил, что США не придерживаются своей политики одного Китая, заявив, что они продолжают разыгрывать тайваньскую карту против Китая.

Он сказал, что величайшим желанием Китая является мирное воссоединение с Тайванем, но также ясно дал понять, что Пекин готов сделать все возможное для достижения своих целей.

"Китай обязательно осуществит свое воссоединение, - сказал он. - Соединение Китая — великое дело китайской нации, и это историческая тенденция, которую никто и ни одна сила не может остановить".

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