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Китай повідомив США, що у разі оголошення незалежності Тайваню негайно почне війну

Китай повідомив США, що у разі оголошення незалежності Тайваню негайно почне війну

Київ • УНН

 • 341622 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Пекін «без вагань розпочне війну», якщо Тайвань проголосить незалежність, попередив у п'ятницю міністр оборони Китаю свого американського колегу на зустрічі. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Деталі

Попередження від міністра оборони Китаю Вей Фенхе прозвучало, коли він провів свою першу особисту зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном у кулуарах саміту з безпеки «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі.

Пекін вважає демократичний, самоврядний Тайвань своєю територією і пообіцяв захопити острів, за необхідності силою, і напруженість між США та Китаєм із цього питання різко зросла останніми місяцями.

Вей попередив Остіна, що «якщо хтось наважиться відокремити Тайвань від Китаю, китайська армія безперечно почне війну за всяку ціну», — цитує міністра під час зустрічі офіційний представник міністерства оборони У Цянь.

Китайський міністр пообіцяв, що Пекін «рознесе вщент будь-яку змову про незалежність Тайваню і рішуче підтримає об'єднання батьківщини», повідомляє міністерство оборони Китаю.

Остін «підтвердив важливість миру та стабільності через (Тайванську) протоку, протидію одностороннім змінам статус-кво і закликав (Китай) утримуватися від подальших дестабілізуючих дій щодо Тайваню», повідомляє Міністерство оборони США.

Доповнення

Напруженість навколо Тайваню загострилася, зокрема, через збільшення кількості вторгнень китайських літаків до розпізнавальної зони ППО острова (ADIZ).

Президент США Джо Байден під час візиту до Японії минулого місяця сказав, що Вашингтон захищатиме Тайвань військовими коштами, якщо на нього нападе Китай.

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