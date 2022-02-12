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Блинкен и Лавров провели телефонный разговор по Украине

Блинкен и Лавров провели телефонный разговор по Украине

Киев • УНН

 • 33042 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Госсекретарь США Энтони Бленкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор на фоне опасений новой агрессии РФ против Украины. О проведении разговора сообщили обе стороны, пишет УНН.

Цитата:

"Сегодня я разговаривал с министром иностранных дел Лавровым, чтобы призвать к дипломатическому урегулированию неспровоцированного военного наращивания Россией вокруг Украины. Я повторил, что дальнейшая российская агрессия будет встречена решительным, массовым и сплоченным трансатлантическим ответом", - написал Блинкен в Twitter по итогам разговора.

Детали

В Госдепартаменте США по итогам переговоров указали, что Блинкен сегодня поговорил по телефону с Лавровым, "чтобы обсудить острые и общие опасения относительно того, что Россия может рассмотреть возможность новой военной агрессии против Украины в ближайшие дни". "Госсекретарь ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и добросовестного обсуждения. Он повторил, что если Москва пойдет по пути агрессии и продолжит вторжение в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу", - отметили в Государственном департаменте.

В МИД РФ по итогам преговоров заявили, что Лавров обвинил США и их союзников в "пропагандистской кампании" про российскую агрессию против Украины.

Лавров также указал, что ответы Вашингтона и Брюсселя на переданные "проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности" "игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей". И что российская оценка полученных от США и НАТО документов "будет доведена до сведения коллег" без указания времени.

Дополнение

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля.

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