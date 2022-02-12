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Блінкен і Лавров провели телефонну розмову щодо України

Блінкен і Лавров провели телефонну розмову щодо України

Київ • УНН

 • 33046 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову на тлі побоювань нової агресії РФ проти України. Про проведення розмови повідомили обидів сторони, пише УНН.

Цитата:

"Сьогодні я розмовляв із міністром закордонних справ Лавровим, щоб закликати до дипломатичного врегулювання неспровокованого військового нарощування Росією навколо України. Я повторив, що подальша російська агресія буде зустрінута рішучою, масовою і згуртованою трансатлантичною відповіддю", - написав Блінкен у Twitter за підсумками розмови.

Деталі

У Держдепартаменті США за підсумками переговорів вказали, що Блінкен сьогодні поговорив телефоном з Лавровим, "щоб обговорити гострі та загальні побоювання щодо того, що Росія може розглянути можливість нової військової агресії проти України найближчими днями". "Держсекретар ясно дав зрозуміти, що дипломатичний шлях до врегулювання кризи залишається відкритим, але це вимагатиме від Москви деескалації та сумлінного обговорення. Він повторив, що якщо Москва піде шляхом агресії і продовжить вторгнення в Україну, це призведе до рішучої, масованої та єдиної трансатлантичної відповіді", - відзначили у Державному департаменті.

У МЗС РФ за підсумками преговорів заявили, що Лавров звинуватив США і їх союзників у "пропагандистській кампанії" про російську агресію проти України.

Лавров також вказав, що відповіді Вашингтона і Брюсселя на передані "проекти російсько-американського договору та угоди з НАТО щодо гарантій безпеки" "ігнорує ключові для нас положення, насамперед про нерозширення альянсу та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських рубежів". І що російська оцінка отриманих від США та НАТО документів "буде доведена до відома колег" без вказання часу.

Доповнення

Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден з ініціативи американської сторони планують провести телефонну розмову в суботу, 12 лютого.

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