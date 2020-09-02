Благута не признает вину за шахту "Надежда" и сбрасывает вину на предшественника

"Я пришел работать на шахту осенью 2019 года. Я принял предприятие в сложнейшем финансовом состоянии. И три месяца занимался тем, что вытягивал "Надежду". И мне удалось это сделать, поскольку долги по зарплатам сформировались при предыдущем руководителе", - говорит он.

Отметим, что факты многочисленных нарушений требований законодательства бывшими руководителями "Надежды", среди которых - Благута, были установлены во время внепланового внутреннего аудита за период с 1 января 2018-го по завершенный период 2020 года. Аудит провели по поручению руководительницы Минэнерго Ольги Буславец, а полученные данные легли в основу обращения в правоохранительные органы.

Комментируя это, Благута заявил, что ему нечего бояться.

"Я работал там верой и правдой. Я сам был инициатором нескольких проверок, аудитов. Я, правда, хотел навести порядок на предприятии, и если бы я его принял в лучшем финансовом положении - сегодня у нас бы этого разговора не было", - сказал он.

Напомним, Минэнерго намерено наказать всех руководителей шахты "Надежда", которые довели ее до критического состояния. В ведомстве добавляют, что государство и заказчики угля не имеют задолженностей перед шахтой - нынешняя ситуация следствие хищений и неэффективного управления.

Ранее УНН сообщал, что руководители убыточной шахты "Надежда" Благута и Пугач получали более миллиона гривен зарплаты в год.