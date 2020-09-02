Благута не визнає провину за шахту "Надія" і скидає вину на попередника
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня УНН. Колишній керівник шахти "Надія" Юрій Благута не визнає провини за доведення шахти до скрутного становища. Про це він заявив у коментарі УНН.
"Я прийшов працювати на шахту восени 2019 року. Я прийняв підприємство у надскладному фінансовому стані. І три місяці займався тим, що витягував "Надію". І мені вдалося це зробити, оскільки борги по зарплатам сформувалися за попереднього керівника", - каже він.
Зазначимо, що факти численних порушень вимог законодавства колишніми керівниками “Надії”, серед яких – Благута, були встановлені під час позапланового внутрішнього аудиту за період з 1 січня 2018-го по завершений період 2020 року. Аудит провели за дорученням очільниці Міненерго Ольги Буславець, а отримані дані лягли в основу звернення до правоохоронних органів.
Коментуючи це, Благута заявив, що йому нічого боятися.
"Я працював там вірою і правдою. Я сам був ініціатором кількох перевірок, аудитів. Я,правда, хотів навести лад на підприємстві, і якби я його прийняв у кращому фінансовому становищі – сьогодні ми б цієї розмови не мали", - сказав він.
Нагадаємо, Міненерго має намір покарати усіх керівників шахти "Надія", які довели її до критичного стану. У відомстві додають, що держава та замовники вугілля не мають заборгованостей перед шахтою - нинішня ситуація наслідок розкрадань та неефективного управління.
Раніше УНН повідомляв, що керівники збиткової шахти "Надія" Благута та Пугач отримували понад мільйон гривень зарплатні на рік.