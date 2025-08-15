Благотворительная биржа "ДоброДій" получила награду от Ассоциации благотворителей Украины

$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 августа, 12:08 • 75156 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
15 августа, 11:40 • 71699 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 115445 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 69056 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 115393 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 50911 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 78507 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104419 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60334 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 231108 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.1м/с
55%
755мм
Популярные новости
Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов15 августа, 08:38 • 15049 просмотра
Цены на газ в Европе упали до минимумов этого года на фоне встречи Трампа и путина - Bloomberg15 августа, 09:30 • 12157 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 104530 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN15 августа, 11:58 • 25569 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto13:34 • 19526 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 115499 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 105621 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 115437 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 143048 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 231128 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кит Келлог
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 94586 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 177467 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 124754 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 140374 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 187840 просмотра
Актуальное
Гривна
Поезд
Беспилотный летательный аппарат
YouTube
Grand Theft Auto

Благотворительная биржа "ДоброДій" получила награду от Ассоциации благотворителей Украины

Киев • УНН

 • 2620 просмотра

Благотворительная биржа "ДоброДій" отмечена Ассоциацией благотворителей Украины за представление и продвижение благотворительности Днепропетровщины на национальном уровне. Организация реализовала более 2100 проектов на сумму более 166,5 млн грн, значительная часть которых направлена на Силы обороны и помощь тяжелобольным детям.

Благотворительная биржа "ДоброДій" получила награду от Ассоциации благотворителей Украины

Благотворительная биржа "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, получила награду от Ассоциации благотворителей Украины "За достойное представление и продвижение благотворительности Днепропетровщины на национальном уровне", пишет УНН.

В Днепропетровской области 14 августа впервые состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса "Благотворительная Днепропетровщина-2024". Руководительница Благотворительной биржи "ДоброДій" Лолита Кузина получила специальную награду от Ассоциации благотворителей Украины "За достойное представление и продвижение благотворительности Днепропетровщины на национальном уровне.

За годы войны в Украине, а особенно с 2022 года, Днепр и другие прифронтовые города региона стали эффективным хабом поддержки фронта — логистическим, медицинским, социальным. Именно здесь оказывается помощь большому количеству ВПЛ, пострадавших с прифронтовых территорий и военнослужащим, которые защищают нашу страну.

"ДоброДій" постоянно оказывает благотворительную помощь и поддерживает тех, кто в этом нуждается.

В рамках мероприятия в Днепропетровской ОВА состоялось не просто шаблонное вручение наград. Это была важная и нужная именно сейчас встреча действительно действенных лидеров сферы благотворительности города и региона, возможность больше узнать о благотворительных организациях, работающих в разных направлениях. Мы благодарны организаторам мероприятия за приглашение и признание! 

- отметили в Благотворительной бирже.

Напомним 

Благотворительная биржа "ДоброДій" 1 августа отметила свое 11-летие. За это время реализовано более 2100 проектов на сумму более 166,5 млн грн, из которых 93,35 млн грн направлено на Силы обороны, еще более 44,2 млн грн было направлено на помощь тяжелобольным детям и подросткам.  

Антонина Туманова

Общество
Елена Соседка
Ребенок
Днепропетровская область
Днепр
Вооруженные силы Украины
Украина