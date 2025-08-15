Благотворительная биржа "ДоброДій" получила награду от Ассоциации благотворителей Украины

Благотворительная биржа "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, получила награду от Ассоциации благотворителей Украины "За достойное представление и продвижение благотворительности Днепропетровщины на национальном уровне", пишет УНН.

В Днепропетровской области 14 августа впервые состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса "Благотворительная Днепропетровщина-2024". Руководительница Благотворительной биржи "ДоброДій" Лолита Кузина получила специальную награду от Ассоциации благотворителей Украины "За достойное представление и продвижение благотворительности Днепропетровщины на национальном уровне.

За годы войны в Украине, а особенно с 2022 года, Днепр и другие прифронтовые города региона стали эффективным хабом поддержки фронта — логистическим, медицинским, социальным. Именно здесь оказывается помощь большому количеству ВПЛ, пострадавших с прифронтовых территорий и военнослужащим, которые защищают нашу страну.

"ДоброДій" постоянно оказывает благотворительную помощь и поддерживает тех, кто в этом нуждается.

В рамках мероприятия в Днепропетровской ОВА состоялось не просто шаблонное вручение наград. Это была важная и нужная именно сейчас встреча действительно действенных лидеров сферы благотворительности города и региона, возможность больше узнать о благотворительных организациях, работающих в разных направлениях. Мы благодарны организаторам мероприятия за приглашение и признание! - отметили в Благотворительной бирже.

Напомним

Благотворительная биржа "ДоброДій" 1 августа отметила свое 11-летие. За это время реализовано более 2100 проектов на сумму более 166,5 млн грн, из которых 93,35 млн грн направлено на Силы обороны, еще более 44,2 млн грн было направлено на помощь тяжелобольным детям и подросткам.