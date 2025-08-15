Біржа Благодійності "ДоброДій" отримала відзнаку від Асоціації благодійників України
Київ • УНН
Біржа Благодійності "ДоброДій" відзначена Асоціацією благодійників України за представлення та промоцію доброчинності Дніпропетровщини на національному рівні. Організація реалізувала понад 2100 проєктів на суму понад 166,5 млн грн, з яких значна частина спрямована на Сили оборони та допомогу тяжкохворим дітям.
Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, отримала відзнаку від Асоціації благодійників України "За гідне представлення та промоцію доброчинності Дніпропетровщини на національному рівні", пише УНН.
У Дніпропетровській області 14 серпня вперше відбулася церемонія нагородження переможців регіонального конкурсу "Благодійна Дніпропетровщина-2024". Керівниця Біржі Благодійності "ДоброДій" Лоліта Кузіна отримала спеціальну відзнаку від Асоціації благодійників України "За гідне представлення та промоцію доброчинності Дніпропетровщини на національному рівні.
За роки війни в Україні, а особливо з 2022 року, Дніпро та інші прифронтові міста регіону стали ефективним хабом підтримки фронту — логістичним, медичним, соціальним. Саме тут відбувається надання допомоги великій кількості ВПО, постраждалих із прифронтових територій та військовослужбовцям, які боронять нашу країну.
"ДоброДій" постійно надає благодійну допомогу та підтримує тих, хто цього потребує.
У межах події в Дніпропетровській ОВА відбулося не просто шаблонне вручення нагород. Це була важлива й потрібна саме зараз зустріч справді дієвих лідерів сфери доброчинності міста та регіону, можливість більше дізнатися про благодійні організації, що працюють у різних напрямках. Ми вдячні організаторам події за запрошення та визнання!
Нагадаємо
Біржа Благодійності "ДоброДій" 1 серпня відзначила своє 11-річчя. За цей час реалізовано понад 2100 проєктів на суму понад 166,5 млн грн, з яких 93,35 млн грн спрямовано на Сили оборони, ще понад 44,2 млн грн було спрямовано на допомогу тяжкохворим дітям та підліткам.