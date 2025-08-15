$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 серпня, 12:08 • 73412 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
15 серпня, 11:40 • 70024 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 112854 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 67629 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 113125 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 50271 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 78143 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 104281 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60252 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 230145 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Біржа Благодійності "ДоброДій" отримала відзнаку від Асоціації благодійників України

Київ • УНН

 • 2206 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" відзначена Асоціацією благодійників України за представлення та промоцію доброчинності Дніпропетровщини на національному рівні. Організація реалізувала понад 2100 проєктів на суму понад 166,5 млн грн, з яких значна частина спрямована на Сили оборони та допомогу тяжкохворим дітям.

Біржа Благодійності "ДоброДій" отримала відзнаку від Асоціації благодійників України

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, отримала відзнаку від Асоціації благодійників України "За гідне представлення та промоцію доброчинності Дніпропетровщини на національному рівні", пише УНН.

У Дніпропетровській області 14 серпня вперше відбулася церемонія нагородження переможців регіонального конкурсу "Благодійна Дніпропетровщина-2024". Керівниця Біржі Благодійності "ДоброДій" Лоліта Кузіна отримала спеціальну відзнаку від Асоціації благодійників України "За гідне представлення та промоцію доброчинності Дніпропетровщини на національному рівні.

За роки війни в Україні, а особливо з 2022 року, Дніпро та інші прифронтові міста регіону стали ефективним хабом підтримки фронту — логістичним, медичним, соціальним. Саме тут відбувається надання допомоги великій кількості ВПО, постраждалих із прифронтових територій та військовослужбовцям, які боронять нашу країну.

"ДоброДій" постійно надає благодійну допомогу та підтримує тих, хто цього потребує.

У межах події в Дніпропетровській ОВА відбулося не просто шаблонне вручення нагород. Це була важлива й потрібна саме зараз зустріч справді дієвих лідерів сфери доброчинності міста та регіону, можливість більше дізнатися про благодійні організації, що працюють у різних напрямках. Ми вдячні організаторам події за запрошення та визнання! 

- зазначили у Біржі Благодійності.

Нагадаємо 

Біржа Благодійності "ДоброДій" 1 серпня відзначила своє 11-річчя. За цей час реалізовано понад 2100 проєктів на суму понад 166,5 млн грн, з яких 93,35 млн грн спрямовано на Сили оборони, ще понад 44,2 млн грн було спрямовано на допомогу тяжкохворим дітям та підліткам.  

Антоніна Туманова

Суспільство
Олена Сосєдка
Дитина
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Збройні сили України
Україна