Благотворительный проект "Феникс Рудницкого": "МХП-Громаде" восстанавливает поврежденные от оккупации дома в Киевской области

ukru
14:57 • 33048 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 100264 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 100914 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 93586 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 77053 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 109392 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135342 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122772 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136228 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117555 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 57162 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 109531 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 126970 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 124167 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 108063 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 222052 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 252688 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 191622 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 197376 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 232890 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 46212 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 108075 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 116568 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124336 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 139592 просмотра
Актуальное
Благотворительный проект "Феникс Рудницкого": "МХП-Громаде" восстанавливает поврежденные от оккупации дома в Киевской области

Благотворительный проект "Феникс Рудницкого": "МХП-Громаде" восстанавливает поврежденные от оккупации дома в Киевской области

Киев • УНН

 • 750003 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Благотворительный проект “Феникс Рудницкого” от МХП-Громаде активно помогает восстанавливать дома местных жителей Киевской области. Вчера благотворители посетили село Рудницкого, где состоялось символическое “новоселье” горожан, передает УНН.

Цитата

“Когда поступила заявка реализации проекта в селе Рудницкое, мы долго не думали и откликнулись, потому что это пример твердого благотворительного проекта, когда мы инвестируем в материально-техническое обеспечение, в обновление и восстановление зданий, в реконструкции и ремонт… Мы это делаем для людей. Людей героических, людей, которые действительно пережили горе”, – рассказал Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

Супруги Ткаченко, чье жилье было восстановлено, поделились своей историей:

“В день, когда это произошло, нас не было, нас как раз отсюда вывезли… Мы приехали назад, то все было уже разбито: стены, окна побиты, крыша тоже побита. Нет сарая, нет нигде ничего, все насквозь открыто… Не было ни света, ни воды… За свой счет мы бы не потянули такую работу, ни финансово, ни физически. Семья очень благодарна и фонду, и строителям – всем, кто причастен к этому делу”, – рассказали они.

Контекст

28 марта 2022 года село Рудницкое Киевской области ВСУ освободили от российской оккупации. Более месяца в деревне продолжались постоянные прицельные обстрелы вражеской артиллерией, в результате чего десятки домов были разрушены или сильно повреждены.

Добавим

Проект “Феникс Рудницкого” реализуют Фонд громады Березани при поддержке Isar Ednannia и финансовой поддержки Ч. С. Мотта, Фонда Федора Шпига и Фонда "МХП-Громаде".

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы