Благотворительный проект "Феникс Рудницкого": "МХП-Громаде" восстанавливает поврежденные от оккупации дома в Киевской области

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“Когда поступила заявка реализации проекта в селе Рудницкое, мы долго не думали и откликнулись, потому что это пример твердого благотворительного проекта, когда мы инвестируем в материально-техническое обеспечение, в обновление и восстановление зданий, в реконструкции и ремонт… Мы это делаем для людей. Людей героических, людей, которые действительно пережили горе”, – рассказал Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

Супруги Ткаченко, чье жилье было восстановлено, поделились своей историей:

“В день, когда это произошло, нас не было, нас как раз отсюда вывезли… Мы приехали назад, то все было уже разбито: стены, окна побиты, крыша тоже побита. Нет сарая, нет нигде ничего, все насквозь открыто… Не было ни света, ни воды… За свой счет мы бы не потянули такую работу, ни финансово, ни физически. Семья очень благодарна и фонду, и строителям – всем, кто причастен к этому делу”, – рассказали они.

Контекст

28 марта 2022 года село Рудницкое Киевской области ВСУ освободили от российской оккупации. Более месяца в деревне продолжались постоянные прицельные обстрелы вражеской артиллерией, в результате чего десятки домов были разрушены или сильно повреждены.

Добавим

Проект “Феникс Рудницкого” реализуют Фонд громады Березани при поддержке Isar Ednannia и финансовой поддержки Ч. С. Мотта, Фонда Федора Шпига и Фонда "МХП-Громаде".

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.