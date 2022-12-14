Благодійний проєкт "Фенікс Рудницького": "МХП-Громаді" відновлює пошкоджені від окупації будинки на Київщині

Цитата

“Коли поступила заявка реалізації проєкту у селі Рудницьке, ми довго не думали й відгукнулися, тому що це приклад твердого благодійного проєкту, коли ми інвестуємо у матеріально-технічне забезпечення, в оновлення та відновлення будівель, в реконструкції та ремонт… Ми це робимо для людей. Людей героїчних, людей, які пережили дійсно горе”, – розповів Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

Подружжя Ткаченків, чию оселю було відновлено, поділилися своєю історією:

“В день, коли це сталося, нас не було, нас якраз звідси вивезли… Ми приїхали назад, то все було вже розбито: стіни, вікна побиті, дах теж побитий. Немає сараю, немає ніде нічого, все наскрізь відчинено… Не було ні світла, ні води… Власним коштом ми б не потягнули таку роботу, ні фінансово, ні фізично. Родина дуже вдячна і фонду, і будівельникам – всім, хто причетний до цієї справи”, – розповіли вони.

Контекст

28 березня 2022 село Рудницьке, що на Київщині, ЗСУ звільнили від російської окупації. Понад місяць у селі тривали постійні прицільні обстріли ворожою артилерією, внаслідок чого десятки будинків були зруйновані або сильно пошкоджені.

Додамо

Проєкт “Фенікс Рудницького” реалізовують Фонд громади Березані за підтримки Isar Ednannia та фінансової підтримки Ч. С. Мотта, Фонду Федора Шпига та Фонду "МХП-Громаді".

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності нараховує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.