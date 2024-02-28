Благодаря "гробовым" выплатам в бедных регионах рф резко выросли накопления у граждан

В бедных регионах рф, таких как Бурятия, Алтай, Тыва, резко выросли накопления на счетах у граждан. Это объясняется выплатами контрактникам и мобилизованным, участвующим в войне, а также выплатой "гробовых".

Об этом сообщает Радио Свобода Сибирь.Реалии, со ссылкой на аналитическую записку, опубликованной BOFIT, пишет УНН.

Детали

Несколько регионов России показали аномальный прирост средств на банковских счетах. При среднем приросте в размере от шести до девяти процентов в предыдущие пять лет, в 2023 году Алтай показал прирост на уровне 18,95%, Бурятия - на 33,26%, а Тыва - на рекордные 57,57% - отметили аналитики.

Такой резкий прирост средств на банковских счетах граждан объясняется выплатами контрактникам и мобилизованным, которые участвуют в войне с Украиной. Также увеличению благосостояния населения способствовали "гробовые" - компенсации семьям погибших и раненых.

Сравнив перечень регионов, которые показали максимальный прирост средств на счетах, и регионов, которые отправили наибольшее количество мобилизованных на войну, исследовательница Лаура Соланко пришла к выводу о наличии устойчивой связи между ростом благосостояния населения в указанных регионах и долей мобилизованных мужчин - добавляют аналитики.

Издание "Медуза" уточнило, что резкий рост объема банковских счетов нельзя объяснить ни повышенной инфляцией в этих регионах, ни особенностями их банковского рынка, ни другими макроэкономическими факторами.

Алтай, Бурятия и Тыва входят в список самых бедных российских регионов. Именно на такие приходится наибольшая доля потерь среди российских военных, участвующих во вторжении в Украину.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 412 610 человек, 6570 танков и сотен единиц военной техники.