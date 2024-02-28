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Завдяки “гробовим” виплатам у бідних регіонах рф різко зросли накопичення у громадян

Київ • УНН

 • 24409 перегляди

Заощадження в бідних російських регіонах зросли завдяки виплатам мобілізованим солдатам і сім'ям загиблих в Україні.

Завдяки “гробовим” виплатам у бідних регіонах рф різко зросли накопичення у громадян

У бідних регіонах рф, таких як Бурятія, Алтай, Тива, різко зросли накопичення на рахунках у громадян. Це пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні, а також виплатою "гробових".

Про це повідомляє Радіо Свобода Сибір.Реалії, з посиланням на аналітичну записку, опублікованої BOFIT, пише УНН.

Деталі

Кілька регіонів росії показали аномальний приріст коштів на банківських рахунках. За середнього приросту у розмірі від шести до девʼяти відсотків у попередні пʼять років, у 2023 році Алтай показав приріст на рівні 18,95%, Бурятія – на 33,26%, а Тива – на рекордні 57,57%

- зазначили аналітики. 

Такий різкий приріст коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Також збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" – компенсації родинам загиблих та поранених.

Порівнявши перелік регіонів, які показали максимальний приріст коштів на рахунках, і регіонів, які відправили найбільшу кількість мобілізованих на війну, дослідниця Лаура Соланко дійшла висновку про наявність сталого звʼязку між зростанням добробуту населення в зазначених регіонах та часткою мобілізованих чоловіків

- додають аналітики.

Видання "Медуза" уточнило, що різке зростання обсягу банківських рахунків не можна пояснити ані підвищеною інфляцією в цих регіонах, ані особливостями їхнього банківського ринку, ані іншими макроекономічними чинниками.

 Алтай, Бурятія і Тива входять до списку найбідніших російських регіонів. Саме на такі припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 412 610 осіб, 6570 танків та сотень одиниць військової техніки. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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