Завдяки “гробовим” виплатам у бідних регіонах рф різко зросли накопичення у громадян

У бідних регіонах рф, таких як Бурятія, Алтай, Тива, різко зросли накопичення на рахунках у громадян. Це пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні, а також виплатою "гробових".

Про це повідомляє Радіо Свобода Сибір.Реалії, з посиланням на аналітичну записку, опублікованої BOFIT, пише УНН.

Деталі

Кілька регіонів росії показали аномальний приріст коштів на банківських рахунках. За середнього приросту у розмірі від шести до девʼяти відсотків у попередні пʼять років, у 2023 році Алтай показав приріст на рівні 18,95%, Бурятія – на 33,26%, а Тива – на рекордні 57,57%