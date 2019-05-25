БК "Торонто" приблизился к выходу в финал НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Победитель регулярного чемпионата НБА “Милуоки Бакс” на домашней арене провели пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции против “Торонто Рэпторс”, сообщает УНН.
Старт матча выдался удачным для хозяев, которые ушли в отрыв 16:4. Однако в середине второй четверти игра выровнялась. В конце игры канадский коллектив уже захватил преимущество на табло и довел матч до выигрышного — 105:99.
“Милуоки”: Адетокумбо (24 очка), Бледсоу (20), Брогдон (18 + 11 подборов), Лопес (16 + 8 подборов), Миддлтон (6 + 10 подборов + 10 передач), Хилл (12 + 8 подборов);
“Торонто”: Леонард (35 + 7 подборов + 9 передач), Лоури (17 + 7 подборов), Сиак (14 + 13 подборов), ВанВлит (21).
Таким образом счет в серии до 4-х побед стал 3:2 в пользу “Рэпторс”. Следующая игра серии пройдет именно на паркете канадского коллектива.
Напомним, что первым финалистом стал “Голден Стэйт”.