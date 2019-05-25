БК "Торонто" наблизився до виходу в фінал НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Переможець регулярного чемпіонату НБА “Мілуокі Бакс” на домашній арені провели п’ятий матч фінальної серії плей-оф Східної конференції проти “Торонто Репторс”, повідомляє УНН.
Старт матчу видався вдалим для господарів ,які пішли у відрив 16:4. Проте в середині другої чверті гра вирівнялася. Наприкінці гри канадський колектив вже захопив перевагу на табло та довів матч до виграшного — 105:99.
“Мілуокі”: Адетокумбо (24 очки), Бледсоу (20), Брогдон (18 + 11 підборів), Лопес (16 + 8 підбирань), Міддлтон (6 + 10 підбирань + 10 передач), Хілл (12 + 8 підбирань);
“Торонто”: Леонард (35 + 7 підбирань + 9 передач), Лоурі (17 + 7 підбирань), Сіакам (14 + 13 підборів), ВанВліт (21).
Таким чином рахунок у серії до 4-х перемог став 3:2 на користь “Репторс”. Наступна гра серії пройде саме на паркеті канадського колективу.
Нагадаємо, що першим фіналістом став “Голден Стейт”.