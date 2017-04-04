БК "Монако" С.Гладиря получил 22 победу в чемпионате Франции

В выездном матче против “Гравеллина” “монегаск” победили со счетом 72:92, а С.Гладир вышел в старте и за 24 минуты на паркете отметился 11 очками (3/6 трехочковых, 2/2 штрафных), 3 передачами и 1 подбором при 1 потере и 1 фоле.

Стоит отметить, что идентичный показатель набранных очков продемонстрировал и другой сборник Украины форвард болгарского “Лукойл Академика” Максим Корниенко, который помог своей команде победить в выездном матче национального первенства “Спартак” из города Плевен — 82:76.

За 21 минуту со скамейки украинец набрал 11 очков, (3/4 двухочковых, 1/3 трехочковых, 2/2 штрафных), 5 подборов (2 в атаке) и 2 блок-шота при 2 потерях и 3 фолах.

Примечательно, что “Монако” и “Лукойл Академик” продолжают лидировать в турнирной таблице французского первенства и болгарской “регул ярки” соответственно. В “монегасков” 22 победы в 25 матчах, коллектив М.Корниенко имеет 18 побед в 22 играх.