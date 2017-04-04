БК "Монако" С.Гладиря здобув 22 перемогу в чемпіонаті Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Свінгмен “Монако” Сергій Гладир продовжив вигравати у поєдинках нинішнього чемпіонату Франції, передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
У виїзному матчі проти “Гравелліна” “монегаски” перемогли з рахунком 72:92, а С.Гладир вийшов у старті і за 24 хвилини на паркеті відзначився 11 очками (3/6 триочкових, 2/2 штрафних), 3 передачами та 1 підбиранням при 1 втраті і 1 фолі.
Варто відзначити, що ідентичний показник набраних очок продемонстрував й інший збірник України форвард болгарського “Лукойл Академіка” Максим Корнієнко, котрий допоміг своїй команді перемогти у виїзному матчі національної першості “Спартак” з міста Плевен — 82:76.
За 21 хвилину з лави українець набрав 11 очок, (3/4 двоочкових, 1/3 триочкових, 2/2 штрафних), 5 підбирань (2 в атаці) і 2 блок-шота при 2 втратах і 3 фолах.
Примітно, що “Монако” і “Лукойл Академік” продовжують лідирувати в турнірній таблиці французької першості та болгарської “регул ярки” відповідно. У “монегасків” 22 перемоги у 25 матчах, колектив М.Корнієнка має 18 звитяг у 22 іграх.