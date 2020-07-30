БК "Николаев" усилился американским игроком
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. “Николаев” сообщил о достижении соглашения с американским баскетболистом Дарнелл Еджом, передает УНН.
Последним клубом защитника был польский “Польфарма”, где он набирал в среднем 6,3 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи за матч.
На родине Эдж отыграл четыре сезона в NCAA. Дважды был победителем одного из дивизионов студенческой лиги и еще один раз был MVP сезона в дивизионе.
Примечательно, что легионер имеет опыт выступления за “Юту Джаз” в Летний лиге НБА.
Напомним, что “Николаев” возглавил американец с опытом работы в клубах НБА.