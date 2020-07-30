БК "Миколаїв" підсилився американським гравцем

Останнім клубом захисника був польський “Польфарма”, де він набирав у середньому 6,3 очка, 2,3 підбирання та 1,3 передачі за матч.

На батьківщині Едж відіграв чотири сезони в NCAA. Двічі був переможцем одного з дивізіонів студентської ліги і ще один раз був MVP сезону в дивізіоні.

Примітно, що легіонер має досвід виступу за “Юту Джаз” в Літній лізі НБА.

Нагадаємо, що “Миколаїв” очолив американець з досвідом роботи в клубах НБА.