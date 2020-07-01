Американський наставник очолив клуб баскетбольної Суперліги України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. МБК "Миколаїв" визначився з новим головним тренером. За повідомленням офіційної сторінки клубу в Facebook, новим наставником команди став 39-річний американський фахівець Крістіан Томас, передає УНН.
Тренер прибуде до Миколаєва наприкінці липня та приступить до своїх обов’язків.
Останнім місцем роботи Томаса був японський клуб “Бамбітоус Нара” (2019-2020), який представляє другий за силою дивізіон чемпіонату Японії.
Також Томас працював у Словенії, де очолював місцевий клуб “Златорог” (2018-2019) і був асистентом головного тренера національної словенської збірної.
Варто відзначити, що у США новий наставник “корабелів” працював переважно на студентському рівні, займаючи позиції асистента головного тренера в командах “Дейтон” (2000-2003), “Пітт-Джонстаун” (2003-2005) і “Майамі” (2005-2007), також мав досвід роботи скаутом в клубі НБА “Юта Джаз”.