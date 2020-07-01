Американский наставник возглавил клуб баскетбольной Суперлиги Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. МБК "Николаев" определился с новым главным тренером. По сообщению официальной страницы клуба в Facebook, новым наставником команды стал 39-летний американский специалист Кристиан Томас, передает УНН.
Тренер прибудет в Николаев в конце июля и приступит к своим обязанностям.
Последним местом работы Томаса был японский клуб “Бамбитоус Нара” (2019-2020), который представляет второй по силе дивизион чемпионата Японии.
Также Томас работал в Словении, где возглавлял местный клуб “Златорог” (2018-2019) и был ассистентом главного тренера национальной словенской сборной.
Стоит отметить, что в США новый наставник “корабелов” работал преимущественно на студенческом уровне, занимая позиции ассистента главного тренера в командах “Дейтон” (2000-2003), “Питт-Джонстаун” (2003-2005) и “Майами” (2005- 2007), также имел опыт работы скаутом в клубе НБА “Юта Джаз”.