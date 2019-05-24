Бизнесмену объявили подозрение за уклонение от уплаты 13 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Винницкой области руководителю предприятия объявлено о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налога более 13 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
Речь идет о производстве по факту уклонения должностными лицами субъекта хозяйственной деятельности в течение 2016-2017 годов от уплаты налогов в особо крупном размере, что составляет почти 13 млн 400 тыс. грн.
Во время проведения досудебного следствия установлено, что предприятие использовало во время деятельности земельный участок площадью 8,2 га, за что платило земельный налог в бюджет. Однако, с 1 января 2016 года этот земельный участок перешел в черту города Винницы, в связи с чем предприятию необходимо было вычислять уплату налога по другим ставкам.
"Во время проведения санкционированного обыска на предприятии добыты сведения о том, что должностным лицам предприятия достоверно известно об изменении границ территории и ставок земельного налога", - указали в прокуратуре.
Сейчас руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Органом предварительного расследования принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением.
Напомним, адвокату сообщили о подозрении за махинации с землей под Киевом.