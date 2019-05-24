Бізнесмену оголосили підозру за ухилення від сплати 13 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На Вінниччині керівнику підприємства оголошено про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податку понад 13 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області.
Йдеться про провадження за фактом ухилення службовими особами суб'єкта господарської діяльності упродовж 2016-2017 років від сплати податків в особливо великому розмірі, що становить майже 13 млн 400 тис грн.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що підприємство використовувало під час діяльності земельну ділянку площею 8,2 га, за що сплачувало земельний податок до бюджету. Однак, з 1 січня 2016 року ця земельна ділянка перейшла у межі міста Вінниці, у зв'язку з чим підприємству необхідно обчислювати сплату податку по інших ставках.
"Під час проведення санкціонованого обшуку на підприємстві здобуто відомості про те, що службовим особам підприємства достеменно відомо про зміну меж території та ставок земельного податку", - вказали у прокуратурі.
Наразі керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування вживаються заходи щодо відшкодування збитків, завданих злочином.
Нагадаємо, адвокату повідомили про підозру за махінації з землею під Києвом.