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Адвокату повідомили про підозру за махінації з землею під Києвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Прокурором Київської області повідомлено про підозру адвокату, який заволодів земельною ділянкою ринковою вартістю близько 3,7 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

"Встановлено, що вказаний адвокат спільно з іншою особою розробили план з метою заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою площею 2,2966 га, яка входить до державної форми власності лісогосподарського призначення, що розташована на території Києво-Святошинського району в межах Гореницької сільської ради біля села Стоянка та подальшого отримання грошових коштів від продажу даної земельної ділянки", - йдеться у повідомленні.

Для цього, як зазначається, вони підшукали невстановлених осіб, за допомогою яких підробили державний акт. Потім із підробленими документами звернулися до приватного нотаріуса. Вона внесла відомості про право власності на вказану земельну ділянку до держреєстру. У подальшому вказану землю було продано, вказали у прокуратурі.

Ринкова ціна землі, за даними експертизи, становила близько 3,7 млн грн.

"Прокурором області вказаному адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України", - сказано у повідомленні.

Його спільнику також повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, сімом людям повідомили про підозру у розкраданні 15 га землі під Києвом.

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