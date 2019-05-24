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Адвокату сообщили о подозрении за махинации с землей под Киевом

Адвокату сообщили о подозрении за махинации с землей под Киевом

Киев  •  УНН

 • 11838 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Прокурором Киевской области сообщено о подозрении адвокату, завладевшему земельным участком рыночной стоимостью около 3,7 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что указанный адвокат совместно с другим лицом разработали план с целью завладения чужим имуществом, а именно земельным участком площадью 2,2966 га, входящим в государственной формы собственности лесного фонда, расположенного на территории Киево-Святошинского района в пределах Гореницкого сельского совета у села Стоянка и последующего получения денежных средств от продажи данного земельного участка", - говорится в сообщении.

Для этого, как отмечается, они подыскали неустановленных лиц, с помощью которых подделали государственный акт. Затем с поддельными документами обратились к частному нотариусу. Она внесла сведения о праве собственности на указанный земельный участок в госреестр. В дальнейшем указанную землю продали, указали в прокуратуре.

Рыночная цена земли, по данным экспертизы, составила около 3,7 млн грн.

"Прокурором области указанном адвокату сообщено о подозрении в мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и в использовании заведомо подложного документа, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины", - сказано в сообщении.

Его сообщнику также сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений.

Напомним, семерым людям сообщили о подозрении в хищении 15 га земли под Киевом.

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