Бизнес освободят от штрафов за просрочку финотчетности на время военного положения: Рада приняла закон

Цитата

"Сейчас бизнес в бедственном положении и мы должны поддерживать его и стимулировать развитие всеми возможными способами. Бизнес платит налоги, идущие на финансирование армии, а также финансово помогает ВСУ. Мы не можем в такое время еще и штрафовать предпринимателей только за то, что они несвоевременно подали финансовую отчетность", - заявила Шуляк.

Детали

Так, за это бизнес не будет оштрафован в течение всего периода действия военного положения, а также в течение 3-х месяцев после его прекращения или отмены. Предприниматели смогут обнародовать финансовую отчетность за весь период на своей веб-странице или на своем вебсайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения. Нововведение касается как юридических лиц, так и частных предпринимателей.

Дополнение

Верховная Рада приняла за основу законопроект, благодаря которому бизнес освободят от ответственности за несвоевременно представленную финансовую отчетность во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

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