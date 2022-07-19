Бізнес звільнять від штрафів за прострочення фінзвітності на час воєнного стану: Рада ухвалила закон

Цитата

"Зараз бізнес у скрутному становищі й ми маємо підтримувати його та стимулювати розвиток усіма можливими способами. Бізнес сплачує податки, які йдуть на фінансування армії, а також фінансово допомагає ЗСУ. Ми не можемо у такий час ще й штрафувати підприємців тільки за те, що вони несвоєчасно подали фінансову звітність", - заявила Шуляк.

Деталі

Так, бізнес не штрафуватимуть за це протягом всього воєнного сану, а також ще 3 місяці після його припинення чи скасування. Підприємці зможуть оприлюднити фінансову звітність за весь період на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Нововведення стосується як юридичних осіб, так і приватних підприємців.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, завдяки якому бізнес звільнять від відповідальності за невчасно подану фінансову звітність на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

В Україні запустили програму "єРобота": громадяни можуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу.