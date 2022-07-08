В Україні планують не штрафувати бізнес за прострочення звітності під час війни

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"Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7378, завдяки якому бізнес звільняють від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування", - написала Шуляк.

Деталі

За словами Шуляк, держава продовжує підтримувати підприємців і бізнес в умовах війни, саме тому ухвалили рішення скасувати штрафи за невчасно подану фінансову звітність.

"Відтепер оприлюднити фінансову звітність разом з відповідними звітами за весь період можна на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення", - повідомила депутат.

Також юридичні особи не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:

• річної консолідованої фінансової звітності;

• аудиторських звітів;

• звіту про управління;

• консолідованого звіту про управління;

• звіту про платежі на користь держави;

• консолідованого звіту про платежі на користь держави.

Доповнення

В Україні запустили програму "єРобота": громадяни можуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу.