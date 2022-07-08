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В Україні планують не штрафувати бізнес за прострочення звітності під час війни

В Україні планують не штрафувати бізнес за прострочення звітності під час війни

Київ • УНН

 • 234907 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, завдяки якому бізнес звільнять від відповідальності за невчасно подану фінансову звітність на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування. Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк, пише УНН.

Цитата

"Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7378, завдяки якому бізнес звільняють від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування", - написала Шуляк.

Деталі

За словами Шуляк, держава продовжує підтримувати підприємців і бізнес в умовах війни, саме тому ухвалили рішення скасувати штрафи за невчасно подану фінансову звітність.

"Відтепер оприлюднити фінансову звітність разом з відповідними звітами за весь період можна на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення", - повідомила депутат.

Також юридичні особи не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:

• річної консолідованої фінансової звітності;

• аудиторських звітів;

• звіту про управління;

• консолідованого звіту про управління;

• звіту про платежі на користь держави;

• консолідованого звіту про платежі на користь держави.

Доповнення

В Україні запустили програму "єРобота": громадяни можуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу.

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