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В Украине планируют не штрафовать бизнес за просрочку отчетности во время войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект, благодаря которому бизнес освободят от ответственности за несвоевременно представленную финансовую отчетность во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

Цитата

"Верховная Рада приняла законопроект №7378, благодаря которому бизнес освобождают от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены", - написала Шуляк.

Детали

По словам Шуляк, государство продолжает поддерживать предпринимателей и бизнес в условиях войны, именно поэтому приняли решение отменить штрафы за несвоевременно представленную финансовую отчетность.

"Теперь обнародовать финансовую отчетность вместе с соответствующими отчетами за весь период можно на своей веб-странице или своем веб-сайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны за весь период обнародования", - сообщила депутат.

Также юридические лица не будут нести ответственность за нарушение сроков обнародования:

• годовой консолидированной финансовой отчетности;

• аудиторских отчетов;

• отчета об управлении;

• консолидированного отчета об управлении;

• отчета о платежах в пользу государства;

• консолидированного отчета о платежах в пользу государства.

Дополнение

В Украине запустили программу "еРабота": граждане могут получить средства от государства для поддержки бизнеса.

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