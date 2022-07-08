В Украине планируют не штрафовать бизнес за просрочку отчетности во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект, благодаря которому бизнес освободят от ответственности за несвоевременно представленную финансовую отчетность во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, пишет УНН.
Цитата
"Верховная Рада приняла законопроект №7378, благодаря которому бизнес освобождают от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены", - написала Шуляк.
Детали
По словам Шуляк, государство продолжает поддерживать предпринимателей и бизнес в условиях войны, именно поэтому приняли решение отменить штрафы за несвоевременно представленную финансовую отчетность.
"Теперь обнародовать финансовую отчетность вместе с соответствующими отчетами за весь период можно на своей веб-странице или своем веб-сайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны за весь период обнародования", - сообщила депутат.
Также юридические лица не будут нести ответственность за нарушение сроков обнародования:
• годовой консолидированной финансовой отчетности;
• аудиторских отчетов;
• отчета об управлении;
• консолидированного отчета об управлении;
• отчета о платежах в пользу государства;
• консолидированного отчета о платежах в пользу государства.
Дополнение
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