Бизнес Трампа с 1985 по 1994 год потерял 1,17 млрд долларов из-за неудачных сделок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на 1,17 млрд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The New York Times.
Журналисты издания ознакомились с данными о налоговых отчислениях Трампа за указанный период. "Как показывают эти цифры, в 1985 году Трамп отчитался об убытках в размере 46,1 млн долл., которые понес его основной бизнес - по большей части казино, отели и торговые помещения в многоквартирных жилых домах. С каждым последующим годом он продолжал терять деньги, в общей сложности сумма за десятилетие составила 1,17 млрд долларов", - говорится в материале.
Из-за столь крупных финансовых потерь Трамп "смог избежать выплаты подоходного налога в течение восьми из 10 лет". Причиной убытков, как говорится в публикации, были "неудачные сделки".
Полученные данные не "позволяют ответить на вопросы, которые задают демократы в Палате представителей" относительно того, получал ли Трамп в прошлом средства от представителей других государств.
Издание привело комментарий одного из юристов Трампа Чарльза Хардера. Он констатировал, что приведенная в публикации информация о налоговых отчислениях Трампа "явно не соответствует действительности".
Напомним, Бюджетный комитет нижней палаты Конгресса США завершает подготовку запроса о предоставлении ему налоговых деклараций президента Дональда Трампа за последние 10 лет с целью проверить данные об использовании им мошеннических схем.