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Бізнес Трампа з 1985 по 1994 рік втратив 1,17 млрд доларів через невдалі угоди

Бізнес Трампа з 1985 по 1994 рік втратив 1,17 млрд доларів через невдалі угоди

Київ • УНН

 • 5889 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Бізнес президента США Дональда Трампа з 1985 року по 1994 рік зазнав збитків на 1,17 млрд. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The New York Times.

Журналісти видання ознайомилися з даними про податкові відрахування Трампа за вказаний період. "Як показують ці цифри, в 1985 році Трамп відзвітував про збитки в розмірі 46,1 млн дол., які поніс його основний бізнес - здебільшого казино, готелі і торговельні приміщення в багатоквартирних житлових будинках. З кожним наступним роком він продовжував втрачати гроші, в цілому сума за десятиліття склала 1,17 млрд доларів", - йдеться в матеріалі.

Через такі великі фінансові втрати Трамп "зміг уникнути виплати прибуткового податку протягом восьми з 10 років". Причиною збитків, як йдеться у публікації, були "невдалі угоди".

Отримані дані не "дозволяють відповісти на питання, які задають демократи в Палаті представників" щодо того, чи отримував Трамп в минулому кошти від представників інших держав.

Видання привело коментар одного з юристів Трампа Чарльза Хардера. Він констатував, що наведена в публікації інформація про податкові відрахування Трампа "явно не відповідає дійсності".

Нагадаємо, Бюджетний комітет нижньої палати Конгресу США завершує підготовку запиту про надання йому податкових декларацій президента Дональда Трампа за останні 10 років з метою перевірити дані про використання ним шахрайських схем.

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