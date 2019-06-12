Бизнес получил рассрочку по уплате НДС на более 11 млн евро

"ГФС по состоянию на 3 июня 2019 года принято 136 решений о предоставлении плательщикам рассрочки НДС при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины на общую сумму 10 млн евро и 1,4 млн долл. США", - указали фискалы.

Наибольшую сумму рассрочки предоставлено Киевской таможней ГФС - 1,9 млн евро и 712,5 тыс. долл. США, Харьковской таможней ГФС - 2,1 млн евро и Хмельницкой таможней ГФС - 1,3 млн евро и 185,5 тыс. долл. США (в валюте контракта).

Рассрочка предоставлена при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой промышленности, металлообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, строительной отрасли, медицинского оборудования.

Напомним, в феврале 2018 года правительство утвердило механизм предоставления двухлетней рассрочки НДС при импорте оборудования.