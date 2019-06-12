Бізнес отримав розстрочку зі сплати ПДВ на понад 11 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Державна фіскальна служба надала розстрочення податку на додану вартість при ввезенні обладнання на загальну суму 10 млн євро та 1,4 млн дол. США (близько 1,24 млн євро). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС.
"ДФС станом на 3 червня 2019 року прийнято 136 рішень про надання платникам розстрочення ПДВ під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України на загальну суму 10 млн євро та 1,4 млн дол. США", - вказали фіскали.
Найбільшу суму розстрочки надано Київською митницею ДФС – 1,9 млн євро та 712,5 тис. дол. США, Харківською митницею ДФС – 2,1 млн євро та Хмельницькою митницею ДФС – 1,3 млн євро та 185,5 тис. дол. США (у валюті контракту).
Розстрочення надано при ввезенні обладнання для власного виробництва підприємствами легкої промисловості, металообробної промисловості, харчової промисловості, будівельної галузі, медичного обладнання.
Нагадаємо, у лютому 2018 року уряд затвердив механізм надання дворічної розстрочки ПДВ при імпорті обладнання.