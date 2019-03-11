Бизнес получил рассрочку НДС при импорте оборудования на 9 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Государственная фискальная служба Украины по состоянию на 1 марта 2019 года предоставила рассрочку НДС при ввозе оборудования на общую сумму 7,7 млн евро и 1,4 млн долл. США (около 1,25 млн евро). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"ГФС по состоянию на 1 марта 2019 года принято 82 решения о предоставлении плательщикам рассрочки налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины на общую сумму 7,7 млн евро и 1,4 млн долл. США", - сообщили в ведомстве.
Наибольшую сумму рассрочки, как отмечается, предоставлено Киевской таможней ГФС - 1,3 млн евро и 712,5 тыс. долл. США, Харьковской таможней ГФС - 2,1 млн евро и Хмельницкой таможней ГФС - 1,3 млн евро и 185,5 тыс. долл. США (в валюте контракта).
Осуществлено 69 таможенных оформлений импорта оборудования с применением полученных решений с рассрочкой уплаты НДС на сумму 246,5 млн грн.
Рассрочка предоставлена при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой промышленности, металлообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, строительной отрасли, медицинского оборудования.
Напомним, в феврале 2018 года правительство утвердило механизм предоставления двухлетней рассрочки НДС при импорте оборудования.