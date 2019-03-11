Бізнес отримав розстрочку ПДВ при імпорті обладнання на 9 млн євро

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Державна фіскальна служба України станом на 1 березня 2019 року надала розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання на загальну суму 7,7 млн євро та 1,4 млн дол. США (близько 1,25 млн євро). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС.

"ДФС станом на 1 березня 2019 року прийнято 82 рішення про надання платникам розстрочення податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України на загальну суму 7,7 млн євро та 1,4 млн дол. США", - повідомили у відомстві.

Найбільшу суму розстрочки, як зазначається, надано Київською митницею ДФС – 1,3 млн євро та 712,5 тис. дол. США, Харківською митницею ДФС – 2,1 млн євро та Хмельницькою митницею ДФС – 1,3 млн євро та 185,5 тис. дол. США (у валюті контракту).

Здійснено 69 митних оформлень імпорту обладнання із застосуванням отриманих рішень з розстроченням сплати ПДВ на суму 246,5 млн грн.

Розстрочення надано при ввезенні обладнання для власного виробництва підприємствами легкої промисловості, металообробної промисловості, харчової промисловості, будівельної галузі, медичного обладнання.

Нагадаємо, у лютому 2018 року уряд затвердив механізм надання дворічної розстрочки ПДВ при імпорті обладнання.

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