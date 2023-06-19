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Бойцы ССО вошли во вражеский окоп и ликвидировали десять оккупантов

Киев • УНН

 • 1199273 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Военные Сил Специальных операций ВСУ зашли в окопы россиян на Южном направлении и ликвидировали 10 оккупантов. Об этом сообщается в Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Бойцы ССО вошли во вражеский окоп и ликвидировали десять оккупантов

Детали

«На юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох», - говорится в сообщении.

Сообщается, что оправившись от неожиданности, некоторые оккупанты пытались оказать сопротивление. Но у них не получилось, воины ССО Украины уничтожили в окопе 10 оккупантов.

Дополнение

В Херсонской области бойцы Сил Специальных Операций ВСУ вытащили из воды и взяли в плен пятерых оккупантов, позиции которых были затоплены из-за подрыва армией рф Каховской дамбы.

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