На Херсонщині бійці сил ССО взяли в полон окупантів, які тонули через підрив дамби
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В Херсонській області бійці Сил Спеціальних Операцій ЗСУ витягли з води та взяли в полон п'ятьох окупантів, позиції яких були затоплені через підрив армією рф Каховської дамби. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ССО у Telegram.
Деталі
Як йдеться у повідомленні, після розливу води через підрив Каховсьокої ГЕС десятки окупантів залишилися на затоплених позиціях на Херсонщині. На одній з таких позицій росіяни вже були по шию у воді.
"Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього", - йдеться в дописі.
П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнам, незважаючи на те, що на них перебували і російські окупанти.
Попри це усіх полонених доставили живими на узбережжя. Українські воїни під час місії не постраждали, зазначили в ССО ЗСУ.
Доповнення
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що окупанти вивозять свою техніку з Херсонського напрямку.У більшості це підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.