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На Херсонщині бійці сил ССО взяли в полон окупантів, які тонули через підрив дамби

Київ • УНН

 • 1577040 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. В Херсонській області бійці Сил Спеціальних Операцій ЗСУ витягли з води та взяли в полон п'ятьох окупантів, позиції яких були затоплені через підрив армією рф Каховської дамби. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ССО у Telegram.

На Херсонщині бійці сил ССО взяли в полон окупантів, які тонули через підрив дамби

Деталі

Як йдеться у повідомленні, після розливу води через підрив Каховсьокої ГЕС десятки окупантів залишилися на затоплених позиціях на Херсонщині. На одній з таких позицій росіяни вже були по шию у воді.

"Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього", - йдеться в дописі.

П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнам, незважаючи на те, що на них перебували і російські окупанти.

Попри це усіх полонених доставили живими на узбережжя. Українські воїни під час місії не постраждали, зазначили в ССО ЗСУ.

Доповнення

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що окупанти вивозять свою техніку з Херсонського напрямку.У більшості це підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.

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