На Херсонщине бойцы сил ССО взяли в плен оккупантов, которые тонули из-за подрыва дамбы

Детали

Как говорится в сообщении, после разлива воды из-за подрыва Каховской ГЭС десятки оккупантов остались на затопленных позициях на Херсонщине. На одной из таких позиций россияне уже были по шею в воде.

"Получив информацию о возможности взять в плен противника, воины ССО отправились за ним", - говорится в сообщении.

П’пятерых вражеских бойцов погрузили на лодки. В это время с других позиций противник ударил по лодкам, несмотря на то, что на них находились и российские оккупанты.

Несмотря на это всех пленных доставили живыми на побережье. Украинские воины во время миссии не пострадали, отметили в ССО ВСУ.

Дополнение

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что оккупанты вывозят свою технику с Херсонского направления. В большинстве это подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии.



