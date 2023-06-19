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Бійці ССО зайшли у ворожий окоп і ліквідували десять окупантів

Київ • УНН

 • 1199273 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Військові Сил Спеціальних операцій ЗСУ зайшли в окопи росіян на Південному напрямку і ліквідували 10 окупантів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, передає УНН.

Бійці ССО зайшли у ворожий окоп і ліквідували десять окупантів

Деталі

«На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що оговтавшись від несподіванки, деякі окупанти намагалися чинити опір. Але у них не вийшло, воїни ССО України знищили в окопі 10 окупантів.

Доповнення

В Херсонській області бійці Сил Спеціальних Операцій ЗСУ витягли з води та взяли в полон п'ятьох окупантів, позиції яких були затоплені через підрив армією рф Каховської дамби.

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