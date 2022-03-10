Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады сбили вражеский Су-25

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Киев • УНН

 • 173732 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня ночью украинские воины сбили российский оккупационный самолет Су-25. Об этом в Facebook информирует 10-я Горно-Штурмовая Бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня ночью, около 01:30 бойцами 10-й горно-штурмовой бригады был сбит самолет Су-25 (бортовой номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 змад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка, Приморский край)”, - сообщили в бригаде.

Украинские воины заметили, что не жалеют ни врагов на своей земле и в своем небе.

Добавим

По данным Генерального штаба ВСУ, от начала вторжения России на территорию Украины по состоянию на утро 10 марта потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет.

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