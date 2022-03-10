Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады сбили вражеский Су-25

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“Сегодня ночью, около 01:30 бойцами 10-й горно-штурмовой бригады был сбит самолет Су-25 (бортовой номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 змад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка, Приморский край)”, - сообщили в бригаде.

Украинские воины заметили, что не жалеют ни врагов на своей земле и в своем небе.

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По данным Генерального штаба ВСУ, от начала вторжения России на территорию Украины по состоянию на утро 10 марта потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет.